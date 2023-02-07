Kırmacı Mahallesi'nde Şevval Nur Avşar'ın 3 çocuğu ile yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşuları evde bulunan anne ve 3 çocuğunu evden çıkarttı.

Anne ve oğlu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.

Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine, yangının sobadan çıkmış olabileceğini belirterek, "Ekiplerimiz gelen ihbarın ardından kısa sürede olaya müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik." dedi.