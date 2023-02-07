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Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangında anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında anne ve 3 çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Giriş: 07.02.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangında anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı
AA

Kırmacı Mahallesi'nde Şevval Nur Avşar'ın 3 çocuğu ile yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşuları evde bulunan anne ve 3 çocuğunu evden çıkarttı.

Anne ve oğlu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.

Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine, yangının sobadan çıkmış olabileceğini belirterek, "Ekiplerimiz gelen ihbarın ardından kısa sürede olaya müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik." dedi.

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