Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 kişi, engelli kadına dehşeti yaşattı. Darp ve tecavüz edildiği iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre iğrenç olay, Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K. (66),M.A. (49),E.C. (51) ve A.T. (49) zorla eve getirdikleri N.K.'yı darp etti. Ardından N.K.'ya cinsel istismarda bulunan 4 kişi, bir süre sonra evden ayrıldı.

Bağırarak yardım isteyen N.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.K., sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.



N.K.´nın ifadesini alan polis, N.K., M.A., E.C. ve A.T.´yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.