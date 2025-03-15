Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
H.P. (59) idaresindeki hafif ticari araç, Çaydeğirmeni beldesi Şahintepe mevkisinde, A.C.Y. (15) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü A.C.Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.C.Y'nin cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralı sürücü H.P. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekipleri, kaza nedeniyle güvenlik önlemi aldığı kara yolunda bir süre kontrollü geçiş sağladı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.