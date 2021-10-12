DHA

Ereğli ve Alaplı ilçelerinde akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Kısa süren fırtına sırasında Alaplı ilçesinde bir binanın çatısı uçtu. Elektrik kablolarına zarar veren çatı, ardından apartmanın önüne düştü.

DHA'nın haberine göre, o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Elektrik tellerinin kopması sebebiyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Fırtına kısa süre sonra etkisini azalttı.