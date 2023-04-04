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Zonguldak'ta eşinin sevgilisini öldüren koca ve 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta boşanma aşamasında olduğu karısının sevgilisini öldürdüğü iddia edilen zanlı koca ile beraberindeki 2 şüpheli tutuklandı

Giriş: 04.04.2023 - 02:41 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta eşinin sevgilisini öldüren koca ve 2 kişi tutuklandı
AA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli ile beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, eşi Mustafa K. ile boşanma aşamasında olan N.K. 8 gün önce Karabük'ten Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine yerleşti.

N.K, erkek arkadaşı Y.E. ile evde oturdukları sırada, eşi Mustafa K. ile yanında gelen S.K, Umut K. ve Umut Ç. zorla eve girerek Yaşar E'yi bıçakladı.

HASTANEDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; Yaşar E, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaşar E'nin cesedi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaçan 4 şüphelinin yanı sıra ifadeler doğrultusunda bir zanlı daha jandarma ekiplerince Karabük'te yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve S.K. savcılıkça serbest bırakıldı, Mustafa K, Umut K. ve Umut Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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