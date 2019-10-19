Zonguldak'ta hava sıcaklarının 20 dereceye yükselmesiyle birlikte hafta sonunu ve denizin sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini denize attı.

Vatandaşlar güneşli havayı denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi. Öte yandan hava sıcaklarının 1 haftada böyle devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar, ''Deniz gerçekten çok güzel. Soğuk değil. Ekim ayındayız ama deniz bir harika. Eğer havalar böyle devam ederse fırsat buldukça denize geleceğiz'' dediler.