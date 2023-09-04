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        Haberler Gündem Zonguldak'ta düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi - Güncel haberler

        Zonguldak'ta düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düğün yemeğinden yiyen 70 kişi, ishal ve kusma şikayetleriyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:07 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:07
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        Zonguldak'ta düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi
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        Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen bir düğünde, nohutlu pilav ve tavuk yiyen davetlilerde ishal ve kusma şikayetleri başladı.

        70 davetli, farklı zamanlarda Devrek Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 70 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İnceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğün yemeğinden numune aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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