Devrilen kamyonetin altında kalan sürücü öldü

AA

Kaza, dün akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Nahit Çelik yönetimindeki 54 E 9927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kamyonetin altından kalan Nahit Çelik'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.