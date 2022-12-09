Denizde kadın cansız bedeni bulundu

AA'nın haberine göre, limandan açıkta cansız beden olduğunun fark edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Ekipler, cansız bedeni bota alarak limana getirdi.

Cansız beden, yapılan incelemenin ardından sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan, kızlarının kaybolduğunu bildiren Irak uyruklu bir aile, teşhis için hastane morguna geldi.

Cansız bedenin kızlarına ait olmadığını öğrenen aile, hastaneden ayrıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.