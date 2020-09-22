Zonguldak'ta darbedildiği iddia edilen kişi öldü

İlçeye bağlı Filyos beldesinde husumetli olduğu belirtilen Hasan Ayaz (58) ile K.B.K. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B.K, Ayaz'ı darbederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.B.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.