Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan İskender U, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.