Zonguldak'ta budadığı ağaçtan düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesi Madenler köyü Ahmetoğlu Mahallesi'nde yaşayan Sami Yaprak (74),budamak için evinin yanındaki dut ağacına çıktı.

Ağaç dallarını keserken Yaprak'ın dengesini kaybederek yere düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaprak'ın cenazesi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.