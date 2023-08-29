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        Haberler Gündem Zonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Güncel haberler

        Zonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sahil bandında bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 22:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:41
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        Sahilde silahla vurulmuş cansız beden bulundu
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        Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi sahil güzergahında Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sırasında bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü.

        Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, kişinin göğsünden silahla vurulduğu tespit edildi.

        Kimliği belirlenen Orhan Baran'ın (23) cansız bedeni Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yerinde silah ve cep telefonu bulundu.

        Öte yandan Baran'ın sabah saatlerinde evinden çıktığı ve iş yerini açtıktan bir süre sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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