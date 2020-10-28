Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Rat Mahallesi 3. Durak mevkisinde ikamet eden Ahmet Gürsoy'un (51) evinden koku gelmesi vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve polis ekipleri, eve girdiklerinde Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Gürsoy'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada Gürsoy'un, Balıkesir'de yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce Zonguldak'a geldiği öğrenildi.