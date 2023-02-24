Zonguldak'ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Karaelmas Mahallesi Hal mevkisindeki bir evde Mustafa Kurt, S.K. ve G.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumunda işçi olduğu öğrenilen Mustafa Kurt (43) sırtından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili S.K. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan, polis, incelemek üzere suç aleti bıçağa el koydu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.