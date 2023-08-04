Zonguldak'ta annesini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı
Zonguldak'ta evinde ölü bulunan kadının oğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Zanlı, sağlık ekiplerine 'annesinin nefes alamadığı' ihbarında bulunmuştu
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde evinde ölü bulunan kadının oğlu cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi.
Merkez Mahallesi Şehit Ramazan Tavşancı Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan yabancı uyruklu F.M.S (28), 29 Temmuz'da annesi N.A'nın nefes alamadığı gerekçesiyle durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen sağlık personeli, yaptığı incelemede N.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemlerinin ardından akrabalarına teslim edilen N.A'nın cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.
AA'nın haberine göre; araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle F.M.S'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan evde çok sayıda ziynet eşyasının bulunduğu öğrenildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.