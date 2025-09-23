Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta 7 maden ocağı kapatıldı | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta 7 kaçak maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta 7 kaçak kömür ocağı kapatıldı. Ocaklara yapılan operasyonlarda 17 ton kömür ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 23.09.2025 - 18:23
        Zonguldak'ta 7 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta jandarma ve polis ekipleri kaçak maden ocaklarına yönelik son 1 haftada 14 denetim yaptı.

        Denetimlerde faal olduğu belirlenen 7 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

        Operasyonlar kapsamında 17 ton kömür, 197 metre ray, 6 vagon, 4 vinç ve 2 havalandırma fanı ele geçirildi.

