Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 5 saat arayla hayatlarını kaybeden 50 yıllık evli çift, yan yana defnedildi.

Çatalağzı beldesinde yaşayan emekli maden işçisi Çetin Tuncel (76), 29 Ocak'ta mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tuncel'in ölümünden 1,5 saat sonra eşi Fatma Tuncel (72) kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncel, müdahaleye rağmen eşinin ölümünden yaklaşık 5 saat sonra hayatını kaybetti.

Çiftin cenazeleri, Çatalağzı Merkez Camisi'nde dün kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.