Zonguldak'ta 49 çuval kaçak defne yaprağı ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğancılar Mahallesi Işık Caddesi'nde bir kamyonette kaçak defne yaprağı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, araçta yaptıkları incelemede 748 kilogram ağırlığındaki 49 çuval defne yaprağının ormandan izinsiz toplandığını tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü M.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan defne yaprakları ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.