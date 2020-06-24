Zonguldak'ta 3 ev karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesi Karapınar köyüne İstanbul'dan gelen G.Y, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan muayenede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından G.Y. ile annesi gözlem altına alındı.

Köyde yaşayan iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bunların temasta oldukları belirlenen 3 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.

Bölgede önlem alan ekiplerce, evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.