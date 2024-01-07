Zonguldak'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
İlçeye bağlı Çaydeğirmeni mevkisinde, Emrah Döngelcik'in (38) kullandığı otomobil, B.E.K'nin (21) idaresindeki otomobil ve S.K'nin yönetimindeki hafif ticarinin karıştığı kaza meydana geldi.
Bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Emrah Döngelcik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada S.Ç, B.Ö, Z.B, N.E. ve S.K. yaralandı.
Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan çarpışmanın etkisiyle Emrah Döngelcik'in kullandığı otomobil ortadan ikiye bölündü.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.