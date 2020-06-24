Zonguldak'ta 2 ev karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı İhsaniye köyüne Kilimli ilçesinden gelen aile bireyleri, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temasta bulundukları belirlenen 2 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.

Bölgede önlem alan ekiplerce evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.