Zonguldak'ta 14 özel sektör kömür işletmesi aktif kömür üretim faaliyetlerini durdurdu

02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devlet kurumları ve özel sektör firmalarınca salgını önleyici çalışmalar sürdürüldüğünü belirtti.
Kentte salgınla mücadele kapsamında 31 Mart itibarıyla Türkiye Taşkömürünün (TTK) kömür üretim faaliyetlerini durdurduğunu ve sadece acil tamir bakım ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar yaptığını hatırlatan Demir, şunları kaydetti:
"TTK'ye ek olarak havzada faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinde de benzer tedbirler alınmaya başlanmıştır. Öncelik olarak yeraltı ve yer üstü işletmelerinde çalışmalarına mani bir hastalık durumu olmamasına rağmen düzenli ilaç kullanması gereken tüm personel idari izne ayrılmıştır. Ek olarak işletmelerdeki personelin bir kısmına ücretli izin hakları kullandırılmaya başlanmış, bir kısım personel için ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere girişimlerde bulunulmuştur."
Demir, Zonguldak taş kömürü havzasında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mostra madenciliği yapıldığından ocaklarda kuyu sistemi bulunmadığına dikkati çekerek, "Yer üstünden yeraltına nakillerde kafes sistemi kullanılmadığı için, personel birbiriyle yakın temas halinde değildir ancak özel sektör kömür işletmeleri de sorumluluklarının bilincinde olarak tedbir amaçlı aktif kömür üretim faaliyetlerini durdurmuşlardır. Mevcut durumda en az sayıda personel ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilerek, ocakların ayakta tutulmasına yönelik tamir, bakım, su atımı ve gaz kontrolü çalışmaları yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Havzada özel sektör madencilik faaliyetlerinin TTK ile imzalanmış olan rödovans sözleşmesi kapsamında yapıldığını aktaran Demir, özel sektör işletmelerince TTK'ye başvuru yapılarak, ilgili sözleşmelerin mücbir sebepler maddesinden faydalanmak kaydıyla sahalarda üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Demir, ayrıca işletmelerin mali zorluk içerisine düşmemesi için TTK tarafından 2020 yılı Nisan ayı sonunda ödemeleri yapılacak rödovans borçlarının ertelendiğini, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait rödovans taahhütlerinin dondurulduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!