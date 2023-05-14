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Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2023: Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Zonguldak seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandık başında buluşuyor. Başta Zonguldak olmak üzere ülke genelinde vatandaşlar, saat 17.00'ye kadar oy kullanacak. Oylamanın ardından Zonguldak seçim sonuçları da açıklanacak. İşte, Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarına dair detaylar...

Giriş: 14.05.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceği genel seçim havasına girdi. 27 Nisan tarihinde yurt dışında başlayan oylama 14 Mayıs'ta yurt içinde devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde gelişmeleri dört gözle takip ediyor. İşte, 2023 Zonguldak seçim sonuçlarıyla ilgili detaylar...

  • ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Zonguldak Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Zonguldak Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    ZONGULDAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ZONGULDAK'TA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Zonguldak Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ZONGULDAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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