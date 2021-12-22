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Zonguldak, Rize, Trabzon okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle başlayan kar yağışı Zonguldak, Samsun, Rize ve Trabzon gibi illerimizi de etkiledi ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımız, 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

22.12.2021 - 23:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Zonguldak, Samsun, Rize ve Trabzon yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 23 Aralık yarın  Zonguldak, Samsun, Rize ve Trabzon kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, yarın  Zonguldak, Samsun, Rize ve Trabzon'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…

    YARIN SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

     

    Samsun kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Samsun'da okullarda kar tatili olduğuna dair resmi açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce kar yağışı öncesinde hazırlıkların başlandığı belirtilerek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği duyuruldu.

     

     

  • RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

     

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Zonguldak'ta 2 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Kent merkezi ve ilçeler ile köylerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimler 1 metreyi buldu.

     

    Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları, yarın için 1 gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı bildirildi.

  • Yeni açıklamalar geldikçe haberimizde bulabileceksiniz.

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