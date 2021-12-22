Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Zonguldak, Samsun, Rize ve Trabzon yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 23 Aralık yarın Zonguldak, Samsun, Rize ve Trabzon kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, yarın Zonguldak, Samsun, Rize ve Trabzon'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…





YARIN SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Samsun'da okullarda kar tatili olduğuna dair resmi açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.