Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.

Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ile bir ağacın devrilmesi sonucu karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı. Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.