Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşıma kar engeli

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan karayolunda zor anlar yaşadı.

Araçlar rampaları çıkmakta zorlanırken Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Zonguldak-İstanbul karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik, uzun araç geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

AA'nın haberine göre; güzergahta ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler araçların lastiklerine zincir taktı.

Öte yandan, kar nedeniyle bazı araçların kaza yaptığı kara yolunda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.