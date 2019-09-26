26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zonguldak Tepebaşı Mahallesi'nde oturan Binnaz Karalı, 12 yıl önce kuzeninin uzun saçlarını elletmemesi üzerine kendi saçlarını uzatmaya karar verdi.
DHA'nın haberine göre Binnaz Karalı, inat uğruna aldığı karardan sonra saçlarını sadece 2 yılda bir düzenli uzaması için uçlarından kestirmeye başladı.
Binnaz Karalı'nın saçları, bugüne kadar 1 metre 20 santimetreye kadar ulaştı. Görenlerin uzun sarı saçlarıyla bilinen dünyaca ünlü masal kahramanı 'Rapunzel' olarak seslendiği Binnaz Karalı, saçlarını kestirmeyi düşünmediğini söyledi.
Saçlarının boyasız sarı renkte olduğunu belirten Binnaz Karalı, "Kuzenim misafir olarak bize geldiğinde saçlarıyla oynuyordum. O bana kendi saçlarını uzat onla oyna dedi. O benim içimde ukde oldu. 12 yıldan beri saçlarım uzun. İki senede bir, çok ufak kestiriyorum uçlarından. Şu anda 1 metre 20 santimetre boyunda saçlarım. Genellikle nasıl uzatıyorsunuz, hangi şampuanı kullanıyorsunuz Saçınızda boya var mı sorularıyla karşılaşıyorum" dedi.
"GERÇEK OLDUĞUNA İNANMAYIP SAÇIMI ÇEKİYORLAR"
Saçlarının bakımını için özel bir çaba harcamadığını ifade eden Binnaz Karalı, "Özel bir çabam yok. Şampuanla yıkayıp kremliyorum. Maşa veya fön sık kullanmıyorum. Doğal haline bırakıyorum. Yıkarken de zorluk çekmiyorum. Uçlarında kırık var diyorlar. Ben de öylelikle çok az kestiriyorum. 2020'de belki yine çok az uçlarından kestiririm. Yoksa kestirmeyi düşünmüyorum. Gerçek olduğuna inanmayıp saçımı çekiyorlar" diye konuştu.
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