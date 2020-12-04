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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bir evin içerisinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adrese giden jandarma, 2 katlı evin bir odasının duvarını yıkarak kamyon girecek şekilde garaj haline getirildiği, odalara ahşap maden direkleri istiflediği ve evin mutfağa giden ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur açılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti.





Gözaltına alınan ev sahibi Z.B (51) ile F.U. (23),C.Ç. (42) ve E.K. (32),ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Evde yaklaşık 5 ton kömür ve bu iş için kullanılan malzemeler ele geçirildi.