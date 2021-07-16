Cansız bedenin bulunmasının ardından yaklaşık 4 gündür haber alınamadığı için kayıp ihbarında bulunulan Murat Aydemir´in ailesine haber verildi. Olay yerine gelen aile fertleri cansız bedeni teşhis edemedi. İncelenmenin tamamlanmasının ardından denizden çıkan erkek cansız bedeni , Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CEBİNDEN ÇIKAN ANAHTAR TEŞHİSİ SAĞLAYACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı, cansız bedenin üzerindeki pantalonun cebinden çıkan anahtarı incelemeye aldı. Anahtarın Murat Aydemir´in evinde deneneceği ifade edilirken kesin teşhis için aile fertlerinden DNA örnekleri alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.