Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden sürüyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında, 19 Kasım günü meydana gelen şiddetli fırtına sonucu mendireğe çarparak batan "Kafkametler" isimli kuru yük gemisindeki 11 mürettebattan halen bir haber alınamadı. Kayıp mürettebatın bulunması için havadan, karadan ve denizden arama çalışmalar sürüyor.

        Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda, karadan, havadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ediyor. Arama çalışmalarında tüm teknolojik imkanlar da seferber edildi.

        Dron ile havadan görüntülenen çalışma alanında mürettebata ulaşabilmek için çalışmaların 5. günde de aralıksız sürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karadeniz Ereğli
        #haberler
        #kayıp mürettebat
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Habertürk Anasayfa