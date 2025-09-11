Habertürk
        Zoë Kravitz ve Harry Styles'ın aşkı ciddileşiyor - Magazin haberleri

        Zoë Kravitz ve Harry Styles’ın aşkı ciddileşiyor

        Zoë Kravitz ve Harry Styles, aşklarıyla ilgili yeni bir iddia ile gündeme geldi. Söylentilere göre çift, Zoë'nun babası Lenny Kravitz ile bir araya gelerek ilişkilerinin ciddiyetine dair spekülasyonları güçlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 22:22 Güncelleme: 11.09.2025 - 22:35
        Aşkları ciddileşiyor
        Geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk dedikoduları çıkan şarkıcı Harry Styles ile oyuncu Zoë Kravitz, New York sokaklarında el ele görüntülenerek ilişkilerini gözler önüne serdi.

        Çiftle ilgili dikkat çeken bir gelişme de gündeme geldi. İddiaya göre, Zoë Kravitz ve Styles, Zoë’nün babası Lenny Kravitz ile bir araya geldi. Üçlü, yemekte uzun süre sohbet ederek vakit geçirdi. Lenny Kravitz’in bu özel buluşmada yer alması, ilişkinin giderek ciddileştiği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.

        Bir arkadaşları, Zoë ile Styles hakkında, "Harika bir kimyaya sahipler, konuşacak çok şeyleri var ve birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorlar" ifadelerini kullandı.

        #Zoe Kravitz
        #Harry Styles

