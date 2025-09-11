Zoë Kravitz ve Harry Styles’ın aşkı ciddileşiyor

Geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk dedikoduları çıkan şarkıcı Harry Styles ile oyuncu Zoë Kravitz, New York sokaklarında el ele görüntülenerek ilişkilerini gözler önüne serdi.

REKLAM advertisement1

Çiftle ilgili dikkat çeken bir gelişme de gündeme geldi. İddiaya göre, Zoë Kravitz ve Styles, Zoë’nün babası Lenny Kravitz ile bir araya geldi. Üçlü, yemekte uzun süre sohbet ederek vakit geçirdi. Lenny Kravitz’in bu özel buluşmada yer alması, ilişkinin giderek ciddileştiği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.

Bir arkadaşları, Zoë ile Styles hakkında, "Harika bir kimyaya sahipler, konuşacak çok şeyleri var ve birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorlar" ifadelerini kullandı.