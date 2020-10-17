Korona atlattı, 3 dakikada 2 gol attı!

Zlatan Ibrahimovic, Serie A'ya damga vurmaya devam ediyor! 24 Eylül'de Kovid-19'a yakalanan, 9 Ekim'de ise hastalığı atlatan 39 yaşındaki yıldız, Inter derbisinde 3 dakikada 2 gol attı!

13. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Handanovic'in kurtarışının ardından fırsatı bu kez geri çevirmeyen tecrübeli yıldız, Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada bir kez daha sahne alan Ibrahimovic farkı 2'ye çıkardı! Sol kanatta topla buluşan Rafael Leao'nun ortasında arka direkte rakip fileleri havalandıran İsveçli futbolcu 3 dakikada 2 gol atmış oldu.

Kovid-19 ve milli ara nedeniyle 4 hafta futbol oynayamayan 39 yaşındaki yıldız bu sezon Serie A'da 2. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.