Avrupa'da birçok lige damgasını vurduktan sonra 2018'in ilk aylarında MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'ye transfer olan Zlatan Ibrahimovic, yeni kulübüyle ilk maçında ABD'yi sallamıştı. Bundan iki yıl önce bugün oynanan Los Angeles maçında 71. dakikada oyuna giren tecrübeli futbolcu, 77 ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımının 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-3 galip ayrılmasında büyük rol oynamıştı.

GÜNÜN SPOR VİDEOSU

Ibrahimovic, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Maçta 3-0 geride olduğumuz sürede heyecanla oyuna girmeyi bekledim. Heyecanım, zor durumdaki takımım için bir şeyler yapma isteğim nedeniyle her geçen dakika arttı. Geçmişe bakarsanız oynadığım her takımda çıktığım ilk maçta gol atmayı başardım. Bunun değişmesine izin veremezdim. Stattaki genç futbolseverlere çılgınca goller atarak örnek olmak istedim. Taraftarlar Zlatan'ı istedi, ben de onlara Zlatan'ı verdim." ifadelerini kullanmıştı.