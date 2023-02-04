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Haberler Magazin Ziynet Sali: Saygıdan dolayı koştum - Magazin haberleri

Ziynet Sali: Saygıdan dolayı koştum

İmparator' adlı tiyatro oyununa son dakika yetişen Ziynet Sali, gazetecilere, "Tiyatroda saygıdır; bir dakika bile beklenmez, bekletilmez. O yüzden saygıdan dolayı koştum. Oyunu bekletmeyim, duayeni sahneye çıkarken görmek istedim" açıklamasını yaptı

Giriş: 04.02.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ziynet Sali: Saygıdan dolayı koştum - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Genco Erkal'ın 'İmparator' adlı oyunu İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında çok sayıda ünlü isim vardı. Ziynet Sali de 'İmparator'u izlemeye gidenler arasındaydı.

"SAYGIDAN DOLAYI KOŞTUM"

Tiyatroya son dakika yetişen Sali, "Kıbrıs Konsolosluğu'ndan arkadaşlarımla birlikte geldik. Çok büyük bir Genco Erkal hayranıyım, çok heyecanlıyım. Harika bir tiyatro olacak eminim. Tiyatroda saygıdır; bir dakika bile beklenmez, bekletilmez. O yüzden saygıdan dolayı koştum. Oyunu bekletmeyim, duayeni sahneye çıkarken görmek istedim. İngiliz stilinde şapkamı taktım, geldim. Martta yeni bir imaj yaratıcağım" dedi.

O SORUYA YANIT YOK

Geçtiğimiz haftalarda Onur Ün ile yollarını ayıran arkadaşı Hazar Ergüçlü'yü teselli eden Ziynet Sali, muhabirlerin konuyla alakalı sorularını ise cevapsız bıraktı.

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