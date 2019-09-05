İHA'nın haberine göre; Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması kapsamında Gazi Stadyumu'nda sevilen sanatçı Ziynet Sali ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı.

Ziynet Sali konseriyle başlayan programa Haluk Yıldız, Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Enüs Koç, siyasi parti temsilcileri, Kastamonu Entegre çalışanları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Birbirinden güzel söylediği şarkılarla davetlilere doyumsuz bir gece yaşatan Ziynet Sali, “3-4 gün önce uzun zamandır birlikte güzel şarkılar söylediği ve müzik yaptıkları yeni bir single çıktı. Sizi Ezgi ile tanıştırmak istiyorum. Şarkısının adı 'Yaz Bitmeden” dedi. Sali, sahneye davet ettiği Ezgi ile birlikte düet yaparak ‘Yaz Bitmeden’ şarkısını da seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan konserin ardından CEO Haluk Yıldız, Ziynet Sali’ye çiçek takdim ederek, “Bütün seyahatlerimizde, yollarda sizleri dinledik. Hatta arkadaşlarımıza Ziynet Sali konser versin Kastamonulu gençlerimize dedik. Güzel bir gece oldu, teşekkür ediyoruz” dedi.

"İNŞALLAH UĞURLU GELİRİZ"

Enüs Koç da, Ziynet Sali’ye 37 numaralı Kastamonuspor 1966 atkısı ile tişörtü hediye etti. “Kırmızı olduğu sürece bu rengi gururla taşırız” diyen Ziynet Sali, “Siyahı da çok severim. İnşallah uğurlu geliriz ve Kastamonuspor şampiyon olur. Çünkü biz uğurluyuz. İkinci lig size yakışmıyor, 1. lig bu geceden itibaren yazıldı” diye konuştu.

Ardından Ziynet Sali gecenin sarımsak kraliçesi seçildi. Yıldız, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın hediyesi olan sarımsaktan tacı Ziynet Sali’nin başına taktı. Sali, ilk defa böyle bir taç taktığını belirterek, teşekkür etti.

Orkestrasında yer alan gitarist Erkan Erzurum ile dünyaevine girecek olan Sali, 24 Eylül’de gerçekleştirecekleri düğüne Kastamonuluları da davet etti.

Ziynet Sali konserinin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı. Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi. Gösteride, 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla beğeni toplayan gösteriye imza attı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre alkışlandı. Ayrıca gecede Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kastamonu’nun yöresel halk oyunu olan Sepetçioğlu Halk Oyununu da oynadı.

Gecenin sonunda Haluk Yıldız, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’na çiçek takdim etti.