Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Müzik Ziynet Sali: Hepimiz kardeşiz - Magazin haberleri

        Ziynet Sali: Hepimiz kardeşiz

        Karaman Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni', Ziynet Sali konseriyle noktalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hepimiz kardeşiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şölenin açılışını Ahmet Şafak yaparken, ikinci gün ise Kıraç sahne aldı. Kıraç, izleyiciler arasında yer alan minik bir hayranını sahneye davet ederek, sürpriz bir düete imza attı.

        Performansının son bölümünde Ay Yıldızlı kaftanını giyerek, 'Kerkük Zindanı' türküsünü seslendiren Kıraç'a performansının sonunda Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycıoğlu tarafından kentin simgesi olan 'Kristal Kızıl Elma' hediye edildi.

        Kıraç, "Bu şimdiye kadar aldığım en özel ödüllerden biri. Ofisimin en güzel köşesinde saklayacağımdan emin olabilirsiniz" sözleriyle ödülü kabul etti.

        REKLAM

        "HEPİMİZ KARDEŞİZ"

        'Türk Dünyası Şöleni'nin kapanış gecesinde ise Ziynet Sali sahne aldı. 'Aşk Nerede' şarkısıyla geceye giriş yapan Sali, dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı.

        Konserin son bölümünde Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından takdim edilen şehrin simgesi 'Kristal Kızıl Elma'yı kabul eden Ziynet Sali, "Aslında biz hemşehriyiz. Kimse bilmez ama bizim köyümüzün ismi 'Karamanlı Fatma Ana' köyüdür. Evet, Kıbrıslıyım ama kökenimizin Karaman'a dayandığını ve onun ailesinden geldiğimizi söylerler. Doğruysa ne mutlu... Zaten hepimiz kardeşiz" dedi.

        Ziynet Sali'den 'Duy İstanbul'
        Ziynet Sali'den 'Duy İstanbul'
        "Artık benim de İstanbul için bir şarkım var"
        "Artık benim de İstanbul için bir şarkım var"
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ziynet sali
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Habertürk Anasayfa