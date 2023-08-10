Ziynet Sali: Hepimiz kardeşiz
Karaman Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni', Ziynet Sali konseriyle noktalandı
Şölenin açılışını Ahmet Şafak yaparken, ikinci gün ise Kıraç sahne aldı. Kıraç, izleyiciler arasında yer alan minik bir hayranını sahneye davet ederek, sürpriz bir düete imza attı.
Performansının son bölümünde Ay Yıldızlı kaftanını giyerek, 'Kerkük Zindanı' türküsünü seslendiren Kıraç'a performansının sonunda Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycıoğlu tarafından kentin simgesi olan 'Kristal Kızıl Elma' hediye edildi.
Kıraç, "Bu şimdiye kadar aldığım en özel ödüllerden biri. Ofisimin en güzel köşesinde saklayacağımdan emin olabilirsiniz" sözleriyle ödülü kabul etti.
"HEPİMİZ KARDEŞİZ"
'Türk Dünyası Şöleni'nin kapanış gecesinde ise Ziynet Sali sahne aldı. 'Aşk Nerede' şarkısıyla geceye giriş yapan Sali, dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı.
Konserin son bölümünde Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından takdim edilen şehrin simgesi 'Kristal Kızıl Elma'yı kabul eden Ziynet Sali, "Aslında biz hemşehriyiz. Kimse bilmez ama bizim köyümüzün ismi 'Karamanlı Fatma Ana' köyüdür. Evet, Kıbrıslıyım ama kökenimizin Karaman'a dayandığını ve onun ailesinden geldiğimizi söylerler. Doğruysa ne mutlu... Zaten hepimiz kardeşiz" dedi.