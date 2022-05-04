Ziynet Sali'den çifte kutlama

HABERTURK.COM

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde hayranlarıyla Kıbrıs'ta bir araya gelen sanatçı Ziynet Sali, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, bayramı "Her günümüz şeker gibi, bayram gibi olsun." sözleriyle kutladı. İki gün önce 47. yaşına giren Ziynet Sali'ye röportaj sırasında pasta sürprizi yapıldı. Bayramı ve doğum gününü bir arada kutlayan Sali, "İki gün önce doğum günümdü. Hepimiz için güzel bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR KONUSUNDA HASSASIM"

Sali, "Kıyafetlerinizi bir uygulama üzerinden satıp, yardıma muhtaç çocuklar için para topluyorsunuz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Evet bunu UNICEF bünyesinde yapıyoruz. Çocuklar benim hassas olduğum bir konu. Yıllardır sahnedeyim, çok kıyafet birikti. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." yanıtını verdi.