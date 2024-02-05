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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ziyech için sakatlık açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Ziyech için sakatlık açıklaması

        Galatasaray, Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:00 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:00
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        Ziyech için sakatlık açıklaması
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        Galatasaray, Faslı oyuncu Hakim Ziyech için sakatlık açıklaması yayınladı.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

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