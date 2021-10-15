Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde meydana geldi. E.D., eşi C.D ile birlikte, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle 9'uncu kez ameliyata hazırlanan halası Sabiha Dağ'ı ziyaret için evine gitti. Burada yaklaşık 15 gün kalan çift, iddiaya göre Sabiha Dağ'ın yastığının içinde 5,5 yıldır sakladığı 17 ve 32 gramlık iki bilezik ile 7 bin 300 lirayı çaldı. E.D. ayrıca, iddiaya göre halasının eşinin telefonundan cep bankacılığı kullanarak, 21 bin 500 lira kredi çekip, kendi hesabına aktardı. Parasının çalındığını fark eden Sabiha Dağ, polise gidip şikayetçi oldu. Dağ, ayrıca yeğeni ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

'YERİNE SAHTE BİLEZİK KOYMUŞLAR'

Şikayetin ardından yeğeni E.D.'nin kendisiyle bağlantı kurduğunu söyleyen Sabiha Dağ, "İlk ziyaret için aradıklarında çok mutlu olmuştum. Gelip, benimle ilgilenmeye başlamışlardı. Yeğenim E.D. ve eşi C.D., her işimize koşuyordu. Gelinimiz C.D. ayağıma masaj bile yapıyordu. Ayrıca iyi geleceğini belirterek, dışarda yürümemi istiyordu. Bütün plan, 5,5 yıldır yastığımın içinde sakladığım bilezik ve 7 bin 300 lira paraymış. Çalıp, gittiler. Yerine sahte bilezik koymuşlar. Şikayetimi geri alırsam bilezikleri alacaklarını söylediler. Bu da yetmezmiş gibi, cep bankacılığından 21 bin 500 lira kredi çekip, hesaplarına aktarmışlar. Ben de geri istedim diye ölümle tehdit ettiler. Birkaç güne ameliyat olacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

Sabiha Dağ, altın ve parasını çalan kişinin yeğeni olmasının daha da üzücü olduğunu söyledi.