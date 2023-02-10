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Ziyarete gittiler depreme yakalandılar

Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da hemşire olarak görev yapan kızını ziyaret etmeye giden anne ve iki kızı depremde hayatını kaybetti.

Giriş: 10.02.2023 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Ziyarete gittiler depreme yakalandılar
İHA

Mardin’den Malatya’da hemşire olarak görev yapan kızını ziyaret etmeye giden anne ve iki kızı depremde hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu yıkımların ardından enkazlarda arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken hayatını kaybeden vatandaşların hikayeleri de yürekleri dağlıyor. Savur’un Sürgücü Mahallesinden büyük kızı Birgül Aranır ile birlikte İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hemşire olarak görev yapan kızı Fehime Aranır’ı, ziyarete giden Nezire Aranır, yaşanan depremde Malatya Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısri Caddesinde çöken apartmanın enkazında kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla 3 günün ardından anne Nezire Aranır ve hemşire kızı Fehime Aranır’ın cansız bedenlerine ulaşılırken Birgül Aranır ise ağır yaralı olarak çıkarıldı. Kardeşinin görev yaptığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine yaralı olarak kaldırılan Birgül Aranır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Depremde yaşama veda eden anne ve kızlarının cenazeleri yapılan işlemlerin ardından Sürgücü’deki aile kabristanında toprağa verildi.

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