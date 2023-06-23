Ziyarete gittiği arkadaşı kazara tüfekle öldürdü

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Kepez Mahallesi'nde yer alan Yeşil Sanayi Sitesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, oto tamir dükkanı bulunan İrfan B.'nin (37) yanına arkadaşı Yaşar Çakır (22), ziyarete geldi.

Bir süre sonra İrfan B. ile Yaşar Çakır üst katta bulunan ofise çıktı. İddiaya göre İrfan B., ofiste bulunan ruhsatsız pompalı tüfeğini kontrol ettiği esnada kazara ateş alan silahtan çıkan saçmalar Yaşar Çakır'a isabet etti.

Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yaşar Çakır'ın sol koltuk altından vurulduğu belirlenirken, ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Gözaltına alınan İrfan B., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.