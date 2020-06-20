Ziyaretçileri kendine çeken lezzet: Tokat kebabı

Tokat'ta yetiştirilen sebzelerle yaylalarda otlatılan kuzu etlerinden yapılan, coğrafi işaret sahibi Tokat kebabı, kente gelenlerin tatmadan ayrılmadığı bir lezzet niteliğini taşıyor.
Yaz güneşinde kızaran domateslerinin lezzeti ile ünlü Tokat'ta yaylalarda kekikle beslenen kuzu eti, patlıcan ve biberle hazırlanan kebabın geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanıyor.
Beş yıl önce coğrafi işaret de alınan Tokat kebabı, lezzetiyle kentin gastronomi turizmine önemli katkı sağlıyor.
Turistlerin genellikle tatmadan kentten ayrılmadığı bu lezzet, özellikle bu yemeği yemek isteyenlerin de Tokat'a gelmesini sağlıyor.
Kebap ustası Mücahit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat denince akla ilk gelenlerden birinin Tokat kebabı olduğunu söyledi.
Tokat kebabının kentin yöresel ürünlerinden ortaya çıkan bir yemek olduğuna işaret eden Yılmaz, "Tokat kebabını yaz aylarında yapıyoruz. Mayısta başlayıp ekim başında sezonu bitiriyoruz. Yaz aylarında yapmamızın nedeni, Tokat'ta yetişen ürünlerden yapmamızdır. Bize atalarımızdan kalan bir lezzet. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.
Kebaba oldukça ilgi gösterildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Tokatlılar ayda birkaç kez Tokat kebabı yer. Misafir gelenler bu lezzeti mutlaka tadar. Yolu Tokat'tan geçmese bile çevre illere gidecek vatandaşlarımız Tokat'a uğrayıp kebabı yiyip yoluna devam eder. Sadece bu lezzeti tatmak için 400-500 kilometreden Tokat'a gelenler var. Tokat kebabının porsiyonu 65, kilogramı 260 lira. Günlük yaklaşık 100 kilogram Tokat kebabı satıyoruz."
Tokat kebabını tatmak için kente uğrayan Gülay Şengöz de yemeği çok beğendiğini dile getirerek, "Çok lezzetli. Başka bir ile gidiyorduk. Tokat'ın meşhur kebabını yemeden gitmeyelim dedik. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.
- Tokat kebabının yapılışı
Parçalar halinde kesilen taze kuzu etlerinin terbiye edildikten sonra kuyruk yağı, domates, biber, patlıcan, patates ve sarımsakla bir şişte buluşmasıyla yapılan Tokat kebabı, ocağının ortasındaki yatay demire şişle asılarak fırının iki tarafındaki odun ateşinde pişiriliyor.
Yaklaşık yarım saat süren pişme sürecinin sonunda tepsinin ortasına domates ve diğer sebzeler dizilerek etlerin sebzeyle sunulduğu Tokat kebabı, fırının altından toplanan yağın üzerine gezdirilmesinin ardından servis ediliyor.
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