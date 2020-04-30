Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları internet ortamında yeniden başladı

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 50’in üzerinde ilde, yüzbinlerce meslektaşıyla gerçekleştirdiği “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”na koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın sonrasında yeniden başladı. Bu kez çevrimiçi ortamda yapılan ilk buluşma, Rize’deki öğretmenlerle gerçekleştirildi. 200 öğretmen evlerinde, bilgisayar başında, binlerce öğretmen de youtube kanalından canlı yayını izleyerek buluşmaya katıldı.
UZAKTAN EĞİTİMLE ULUSLARARASI SERTİFİKA ALAN ÖĞRETMEN SAYISINDA DÜNYADA İLK SIRALARDAYIZ
Geleceğe hazırlanmak için öğretmenin niteliğini dönüştürmek gerektiğinin altını çizen Ziya Öğretmen, meslektaşlarına şöyle seslendi: “Sizler bu dönemi değerlendirip çeşitli hobi kurslarına, çeşitli ücretsiz sertifika programlarına katılırsanız, şu ana kadar sahip olmadığınız bir beceri, hobi geliştirirseniz iyi olur. Enstrüman çalan öğretmenin dersi başka oluyor. Drama bilen öğretmenin dersi daha nitelikli oluyor.”
Öğretmenlerin becerilerini geliştirmesi, uluslararası nitelikte sertifikalara ulaşması için gereken alt yapının hazır olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimle uluslararası sertifika alan öğretmen sayısında dünyada ilk sıralardayız.” diye konuştu.
Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrencileriyle kuracak iletişimin ne denli önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, meslektaşlarından bilhassa bu dönemde öksüz ve yetim çocuklarla özel olarak ilgilenmelerini istedi.
ZİYA ÖĞRETMEN'DEN CANLI BULUŞMA ÖZ ÇEKİMİ
Okullar açılınca Rize’de ıslık çalalım teklifine anında yanıt veren Ziya Öğretmen, meslektaşlarıyla buluşmalarında bir gelenek haline gelen öz çekimi de ekranları arkasına alarak yaptı. Çevrimiçi Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması’nın ardından Bakan Selçuk sosyal medyadan duygularını şöyle paylaştı: “Bugün Rize’deki öğretmenlerimizi evlerinde sanal öğretmen buluşmasıyla ziyaret ettim. Arkada bizi izleyen çocuklar da vardı. Düşün, annen baban, Milli Eğitim bakanı ve ildeki tüm öğretmenlerle eğitimi tartışıyor ve sen orada onlara el sallıyorsun.”
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