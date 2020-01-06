06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligin ilk yarısında iyi bir performans gösterdiklerini belirten Erdal, "Ligin ilk yarısı bizim için çok iyi geçti. Belki de hem taraftarımızın hem de kimsenin beklemediği bir şeyi yaptık. 10 yıl sonra ligin ilk yarısı biterken yeniden Sivasspor'u zirvede görüyoruz. Bizim için güzel geçti ama lig ilk yarı itibarıyla bitmiyor. Ligin ikinci yarısı var ve daha zorlu geçecek. Hem Avrupa mücadelesi veren hem ligde kalma mücadelesi veren hem de şampiyonluk için oynayan takımlar var. İkinci yarıda yarış çetin geçecek. İnşallah Sivasspor için ikinci yarı da ilk yarı gibi geçer" dedi.
"MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ"
Sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Erdal, "Şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Sivasspor'un şampiyonluğa oynadığı iki sezonda da ben takımdaydım. Alt yapıdan gelen bir oyuncuydum. Şimdi de takım kaptanı olarak mücadele ediyorum. Şampiyonluk için çok erken olsa da biz taraftarımıza şunun sözünü veriyoruz; 'biz bu mücadelenin sonuna kadar içinde olacağız. Olur ya da olmaz ama taraftarımız mücadeleyi sonuna kadar sahada görecek, bundan emin olsunlar" diye konuştu.
"HOCAMIZ BİZİM İÇİN ŞANS"
Teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın kendileri için büyük bir şans olduğun dile getiren Ziya Erdal, "Hocamız, yönetimimizin ve şehrimizin yapısını çok iyi biliyor. O büyük bir avantaj. Takım olarak çok çalışacağız. Sezon başından beri çok iyi antrenmanlar yaptık. Hocamız bizim için bir şans. Onun için de başarılı olup onu da mutlu etmek isteriz" açıklamasında bulundu.
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