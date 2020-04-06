06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırmızı-beyazlı takımın kaptanlarından Ziya Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurguladı.
Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada bireysel çalışmalara son 4 güne kadar tesislerde devam ettiğini anlatan Ziya, "Tedbirler nedeniyle tesisler de kapanınca evde ufak ufak çalışmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar herkes idmanını bireysel olarak tesiste yapıyordu. Bu normal antrenmanı tutmuyordu ama sonuçta bir güç kuvvet sağlıyordu. Vücudu bırakmaması adına önemli oluyordu. Liglerin ne zaman başlayacağı belli değil. Biz de ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.
"FUTBOL OYNANIR AMA..."
Ziya, koronavirüsün her şeyi olduğu gibi futbolu da çok kötü etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Süreç çok kötü, liglerin bitmesine 8 hafta kalmıştı. Bir daha bu insanlar nasıl toparlanacak, psikoloji olarak nasıl hazırlanacaklar bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Lige yeni başlıyormuş gibi olacağız. Lig oynansa da son 8 haftada birçok futbolcunun kendisini verebileceğini düşünmüyorum. Sonuçta biz futbolcular da birer insanız. Son 8 hafta fizik, kondisyon seviyesi olarak belli bir seviyeye gelmiştik. Onu tekrar kazanmak için çok uğraşmak gerekir. Futbol oynanır ama bu saatten sonra sadece tamamlanmak için oynanır."
"EVDE KAL" ÇAĞRISI
Bu süreçte futboldan çok uzak kaldıklarına değinen Ziya, "Günün 6-7 saatini tesiste futbolcu arkadaşlarımızla geçiriyorduk. Tesis bizim hayatımızdı. Ben ve arkadaşlarım futbolu çok özledik." dedi.
Herkese "evde kal" çağrısında bulunan Ziya, şöyle devam etti:
"Dünya ve ülkemiz kötü zamanlardan geçiyor. Bunu birlik ve beraberlik içinde atlatacağımızı düşünüyorum. Tedbirleri çok sıkı uygulamamız gerekir. Her zamankinden fazla birbirimize destek olmamız gerekir. Bu zor günler geçecek. Bu sürecin hızlı şekilde bitmesini istiyorsak daha vahim durumlar yaşanmaması için kurallara uymamız lazım."
Ziya, sezon devam ederken yaşadığı sakatlığın da tamamen geçtiğini sözlerine ekledi.
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