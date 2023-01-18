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Zirvesi karla kaplanan dağda dağ keçileri görüntülendi

Erzincan’da zirvesi karla kaplanan 3 bin rakımlı dağda sürüler halinde gezinip yiyecek arayan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri drone kamerayla havadan görüntülendi

Giriş: 18.01.2023 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
Zirvesi karla kaplanan dağda dağ keçileri görüntülendi
Zirvesi karla kaplanan dağda görüntülendi
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İHA

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçileri, Erzincan’ın dağlarına renk katıyor.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte zirve noktaları beyaza bürünen dağlarda gezinen dağ keçileri, Mert Yılmaz ve arkadaşı Umut Yıldız tarafından havadan kayıt altına alındı.

Karlı arazide zaman zaman erkek dağ keçilerinin liderlik için birbirlerine güç gösterisinde bulundukları gözlendi.

Diğer dağ keçilerinin de sürü liderini takip ettikleri drone kameraya yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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