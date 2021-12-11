Zirvenin sahibi değişmiyor!

HABERTURK.COM

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Aziz' Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen aşk ve heyecan dolu bölümüyle dizi bu hafta da adını zirveye yazdırırken sosyal medyada binlerce yorum alarak gündeme oturdu.#

'Aziz'in altıncı bölümü AB'de 6.02 izlenme oranı (rating), 15.68 izlenme payı (share) elde ederek zirvenin sahibi olurken, ABC1 20+'da 6.70 izlenme oranı (rating), 15.31 izlenme payı (share) ile en çok izlenen dizi oldu. TOTAL'de 6.05 izlenme oranı (rating), 14.31 izlenme payı (share) elde etti. Adını zirveye yazdıran dizi #Aziz etiketiyle Twitter Türkiye'de 6 saat, #çoksevdim etiketiyle 3 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

'AZİZ' EN POPÜLER DİZİLER ARASINDA!

Dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT, Kasım ayında yayına giren en popüler dizi ve programları açıkladı. 3 Aralık tarihli Instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk on formattan oluşan listede dördüncü sırayı 87 bin takipçiyle Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Aziz aldı.

AZİZ, EFNAN'LA İLGİLİ GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 6.bölümünde; Efnan, Aziz'in Dilruba'ya aşkını ilan ettiği anlara şahit olunca şehri terk etmeye karar verdi. Gitmeden önce Hatice Ana'yla vedalaşan Efnan, Aziz'in sakladığı yüzüğünü veda mesajı olarak verdi. Hatice Ana, Aziz'e Efnan'ın gittiğini söyleyerek bıraktığı yüzüğü verdi. Aziz, Andre'yi öldürdüğü gün kaybettiği yüzüğü görünce finalde Efnan'ın o geceki kız olduğunu anladı.

AZİZ VE DİLRUBA AŞKI ÇIKMAZA GİRDİ

Aziz, Dilruba'ya olan aşkından vazgeçemeyeceğini anlayarak Dilruba'ya "Adem'le evlenme" dedi. Aziz'in aşk itirafını duyan Dilruba her şeyi geride bırakıp Aziz'le olmaya karar verdi. Aziz ile Dilruba'nın görüştüğünü duyan Kenan ise bunu Adem'e söyledi. Dilruba, düğün günü annesine ve Galip Payidar'a Adem'le evlenmeyeceğini söyledi ancak Galip Bey, "Payidarlar senin oyuncağın değil!" diyerek bu evliliğin olacağını net bir dille belirtti. Aziz, düğün yapılan yere gittiğinde büyük bir şok yaşadı çünkü Dilruba, beyaz gelinliğiyle Adem'in kolundaydı. Adem ile Dilruba'nın karşısına çıkan Aziz, Dilruba'ya kendisiyle gelmesi için elini uzattı ancak Dilruba, Adem ile evlenmeyi seçti. Aziz, Dilruba'dan bir kez daha büyük bir darbe alarak derinden sarsıldı.

AZİZ, ALİŞ'İ KURTARDI

Mustafa'nın oğlu Aliş, depoda Fransızlara yakalanınca tutuklandı. Delege Pierre, Aziz'in depoya iplikleri almak için gizlice girdiğini itiraf etmesi için küçük çocuğu elinde tutmaya başladı. Aziz, Aliş'i kurtarmak için kendini feda ederek mahkemede depoya girdiğini itiraf etti ancak sadece ipliklere bakmak istediğini söyledi. Fransızlar zaten Aziz'e ipliklerin yandığını söylediği için suç kanıtlanamadı. Aziz'in savunması karşısında mahkeme, Aziz ile Aliş'i serbest bıraktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. İman Elbani'nin hayat vereceği Mısır Prensesi Fevziye'nin görüldüğü anlar heyecan uyandırıyor. Adem'in Dilruba'ya büyük bir sır verdiğini söylemesi dikkat çekerken Efnan, saldırıya uğruyor. Maksude, Edip Payidar'ın bıraktığı mektubu bulurken "Aziz, babasının mallarını kendisine bıraktığını öğrenebilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 7. Bölüm Tanıtımı;