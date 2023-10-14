Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

        Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini bir kez daha korudu. Dizi, 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Kıvılcım' etiketleriyle yaklaşık 11 saat sosyal medya platformu X'in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu

        'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 10.22 izlenme oranı 29.33 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.96 izlenme oranı 25.66 izlenme payıyla reyting sıralamasında ilk sıradaki yerini aldı. Total’de ise 7.02 izlenme oranı 19.05 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

        Dizi, 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Kıvılcım' etiketleriyle yaklaşık 11 saat sosyal medya platformu X’in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dün akşam yayınlanan bölümde; Fatih bebeği için eve geri dönen Doğa’ya kendisini affettirmek için uğraşsa da başarılı olamadı. Pişmanlık yaşamaya başlayan Fatih’i yaptığı büyük hatalar üzerine uyaran kişi Abdullah oldu.

        REKLAM

        Amcasının karşısına bir kez daha çıkan Fatih’in özrünü Ömer bu kez kabul etti. Kıvılcım, okuldaki görevinden istifa etmek zorunda kalırken hastalığının belirtilerini yaşamaya başlayan Ömer, aldığı kararla evini boşaltarak Kıvılcım’ın yanına taşındı.

        Hayatının son günlerini yaşadığını düşünen Ömer’in, Kıvılcım’ın evine yerleşmesi Kıvılcım’ı çok mutlu etti. Umut, Nursema’nın da isteğiyle Ünallar’ın şirketinde yeni işine başladı. Alev’in oyununu kabul eden Rüzgar; Umut’un yeni işini kutlama yemeğinde Ünallarla tanıştı.

        Bölümün final sahnesinde ise Abdullah ailesiyle birlikte Ertuğrul’un yemek davetine katıldı. İbrahim’le evlenmek üzere olan Mihri’nin, Taşhanlar’ı da davet ettiği gecede iki ailenin karşılaşması bölüme damga vurdu.

        İşte bölüme damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Abdullah’ın İbrahim’e tokat atması yankı uyandırırken, sarsılan Nursema’ya Umut destek oluyor. Alev ve Abdullah arasındaki diyaloğun merak uyandırdığı tanıtımda Fatih, Kıvılcım’a özür konuşması yapıyor.

        Rüzgar’ın teklifiyle televizyon programına başlayan Kıvılcım’a, Ömer’in nasıl tepki vereceği merakla beklenirken Nursema’nın Taşhanlar’ın evine gitmesi dikkat çekiyor.

        Kızılcık Şerbeti’nin 35. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi
        'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #Kızılcık Şerbeti dizi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa