Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

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SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu

'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 10.22 izlenme oranı 29.33 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.96 izlenme oranı 25.66 izlenme payıyla reyting sıralamasında ilk sıradaki yerini aldı. Total’de ise 7.02 izlenme oranı 19.05 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE Dizi, 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Kıvılcım' etiketleriyle yaklaşık 11 saat sosyal medya platformu X’in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? Dün akşam yayınlanan bölümde; Fatih bebeği için eve geri dönen Doğa’ya kendisini affettirmek için uğraşsa da başarılı olamadı. Pişmanlık yaşamaya başlayan Fatih’i yaptığı büyük hatalar üzerine uyaran kişi Abdullah oldu.

REKLAM Amcasının karşısına bir kez daha çıkan Fatih’in özrünü Ömer bu kez kabul etti. Kıvılcım, okuldaki görevinden istifa etmek zorunda kalırken hastalığının belirtilerini yaşamaya başlayan Ömer, aldığı kararla evini boşaltarak Kıvılcım’ın yanına taşındı.

Hayatının son günlerini yaşadığını düşünen Ömer’in, Kıvılcım’ın evine yerleşmesi Kıvılcım’ı çok mutlu etti. Umut, Nursema’nın da isteğiyle Ünallar’ın şirketinde yeni işine başladı. Alev’in oyununu kabul eden Rüzgar; Umut’un yeni işini kutlama yemeğinde Ünallarla tanıştı.

Bölümün final sahnesinde ise Abdullah ailesiyle birlikte Ertuğrul’un yemek davetine katıldı. İbrahim’le evlenmek üzere olan Mihri’nin, Taşhanlar’ı da davet ettiği gecede iki ailenin karşılaşması bölüme damga vurdu.

İşte bölüme damga vuran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Abdullah’ın İbrahim’e tokat atması yankı uyandırırken, sarsılan Nursema’ya Umut destek oluyor. Alev ve Abdullah arasındaki diyaloğun merak uyandırdığı tanıtımda Fatih, Kıvılcım’a özür konuşması yapıyor.

Rüzgar’ın teklifiyle televizyon programına başlayan Kıvılcım’a, Ömer’in nasıl tepki vereceği merakla beklenirken Nursema’nın Taşhanlar’ın evine gitmesi dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin 35. Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor. 'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi