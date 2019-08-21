Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi

Ziyaretçilerden Orhan Akkoç da ilk kez geldiği Şeytan Kalesi'ne hayran kaldığını vurgulayarak, "Burayı gelip gören çok kişi var. Ben de herkesi davet ediyorum, gelsinler ve görsünler. Onlar da benim gibi çok beğenecekler" ifadelerini kullandı.